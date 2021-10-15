Эльвина Новоселова утверждена в должности директора нацпарка «Таганай»

Эльвина Геннадьевна исполняла обязанности руководителя учреждения с января 2021 года

Минприроды РФ утвердило в должности директора национального парка «Таганай» Эльвину Новоселову, сообщает пресс-служба федерального заповедника. В должность женщина вступила с 13 октября.



Напомним, возглавлявший НП «Таганай» в течение десяти лет Алексей Яковлев в начале 2021 года перешел на работу в федеральное Минприроды, где стал заместителем руководителя департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ). И. о. директора нацпарка была назначена его заместитель по эколого-просветительской и научной деятельности Эльвина Новоселова.

В пресс-службе национального парка сообщают, что Новоселова работает в «Таганае» с 2012 года. Она принимала участие в создании биосферного резервата «Горный Урал», национального парка «Зигальга» (находится под управлением НП «Таганай»), а также туристско-рекреационного кластера «Горный Урал».

«Таганай» — это, прежде всего, отличная команда, которой по плечу почти любые задачи. Мы понимаем наши цели, мы знаем, как их достичь. Будем работать», — цитирует пресс-служба парка Эльвину Новоселову.

Как сообщало Первое областное информагентство, сегодня, 15 октября, директору нацпарка впервые предстоит в новом качестве принять участие в торжественном мероприятии —открытии экотропы на Большую Каменную речку. Мероприятие также посетит заместитель руководителя Ростуризма Евгения Чухнова.