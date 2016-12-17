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180 елочных базаров заработало в Челябинске. Адреса

180 елочных базаров заработало в Челябинске. Адреса
Новый год , праздник , елка , правильный выбор
18.12.2016 11:24:30

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20 Декабря 2016, 18:30

Приобрести новогоднее дерево можно в любом районе города.

В Челябинске уже неделю работают елочные базары. Как уточнили в администрации Челябинска, всего в городе функционирует 180 точек продажи главного атрибута Нового года. Торговля елями и соснами продлится до 31 декабря.

Челябинцы с головой погрузились в новогодние хлопоты. В магазинах уже торгуют елочными игрушками, гирляндами и мишурой. Кроме того, открылись и елочные базары. В этом году в городе работает 180 торговых точек.

— В продаже имеются ели, пихты, сосны. Кроме того, у продавцов можно приобрести сразу и гирлянду, и подставку под дерево. Елочные базары будут работать до 31 декабря,— сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Полный перечень точек торговли новогодними деревьями можно найти ЗДЕСЬ.

Перед тем, как отправляться за елкой, обязательно ознакомьтесь с нашей инструкцией по выбору главного атрибута Нового года.

Фото: astrakhan-24.ru

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