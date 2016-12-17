180 елочных базаров заработало в Челябинске. Адреса

Приобрести новогоднее дерево можно в любом районе города.
В Челябинске уже неделю работают елочные базары. Как уточнили в администрации Челябинска, всего в городе функционирует 180 точек продажи главного атрибута Нового года. Торговля елями и соснами продлится до 31 декабря.
Челябинцы с головой погрузились в новогодние хлопоты. В магазинах уже торгуют елочными игрушками, гирляндами и мишурой. Кроме того, открылись и елочные базары. В этом году в городе работает 180 торговых точек.
— В продаже имеются ели, пихты, сосны. Кроме того, у продавцов можно приобрести сразу и гирлянду, и подставку под дерево. Елочные базары будут работать до 31 декабря,— сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.
Полный перечень точек торговли новогодними деревьями можно найти ЗДЕСЬ.
Перед тем, как отправляться за елкой, обязательно ознакомьтесь с нашей инструкцией по выбору главного атрибута Нового года.
Фото: astrakhan-24.ru