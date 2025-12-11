Елочные базары открылись в Челябинской области 11 декабря

На Южном Урале заметили первую уличную торговлю лесными красавицами

В Челябинской области стартовала предновогодняя торговля елками. Первые базары начали работу уже сегодня, 11 декабря.

В селе Долгодеревенском выстроились стройные ряды пушистых сосен. Помимо самих деревьев, на прилавках можно найти новогоднюю атрибутику: букеты из пихтовых веток, а также праздничные композиции и корзинки в виде миниатюрных елочек.

Мы сообщали ранее, что в Челябинске официальный старт продаж новогодних деревьев запланирован на пятницу, 13 декабря. Для удобства жителей по всему городу будет организовано 69 специализированных точек. Часть из них начнет работу уже 13 декабря, остальные начнут работу в понедельник, 15 декабря.