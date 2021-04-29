Элла Никитина покинула пост начальника жилищной инспекции Челябинской области

В должности исполняющей обязанности главы ведомства она работала с 2019 года

Руководитель государственной жилищной инспекции Челябинской области Элла Никитина покинула свой пост. Информацию об этом ИА «Первое областное» подтвердили в региональном правительстве.

«Элла Борисовна покидает пост по собственному желанию. В четверг, 29 апреля, у нее последний рабочий день в ведомстве», — уточнили в правительстве.

В Госжилинспекции региона Элла Никитина работала с 2014 года. До 2018-го занимала должность заместителя начальника главного управления. С 2019 года, после ухода с поста руководителя Олега Датских, исполняла обязанности главы ведомства.

С 30 апреля временно исполнять обязанности главы Госжилинспекции будет Андрей Солопов. До 2012 года работал в ГУВД Челябинской области, с 2012 по 2015-й — в УФМС России по Челябинской области. С 2017 по 2019-й занимал должность начальника Челябинского территориального отдела Государственной жилищной инспекции Челябинской области. С февраля 2019 года был заместителем начальника ведомства. Имеет классный чин — советник государственной гражданской службы Челябинской области 2 класса.