Елки в нацпарке «Таганай» взяли под особую охрану

Руководство парка усиливает рейды ежегодно перед новогодними праздниками

В городах Челябинской области предприниматели уже начали активно торговать елками. В связи с этим полицейские вместе с сотрудниками Росприроднадзора увеличили количество рейдов в национальном парке «Таганай», чтобы предотвратить незаконную вырубку. Об этом накануне сообщили в пресс-службе администрации Златоуста.

Днем у границ национального парка тихо и спокойно, лишь изредка можно увидеть полицейских, выполняющих свои обычные рейды. Но уже ближе к вечеру картина кардинально меняется: сотрудники отдела охраны национального парка совместно с представителями Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры и полицейскими Златоуста и Кусы устремляют своё внимание на участки, граничащие с территориями, где ведутся лесозаготовки, а также «прочесывают» другие места, где растет хвойный молодняк.

«И хотя нарушений пока ни разу не случалось, бдительность здесь лишней не будет. В декабре и январе расчет ущерба от срубленного дерева проводится с повышенными коэффициентами. Поэтому одна новогодняя елочка может обойтись нарушителю в 7 тысяч рублей»,— рассказал заместитель директора национального парка «Таганай» по охране Павел Юмин.

Как отмечают в мэрии Златоуста, патрулирование в основном будет пешим, поскольку такие рейды позволяют заметить и пресечь все возможные инциденты, которые могут возникнуть.