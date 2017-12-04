/ Новогодние базары в этом году останутся без елок

Предприниматели решили отказаться от продажи этих деревьев.

Первые елочные базары появляются в Челябинске. Например, недалеко от остановки «Доватора» появились первые деревья, предназначенные для Нового года. Продавать их не планируют еще две недели: сначала предприниматели должны получить разрешение. Но пихты и сосны уже привозят, потому что по первому снегу легче добраться до Катав-Ивановских лесничеств и привезти дерево в город.

От елей предприниматели решили отказаться, потому что дерево быстро осыпается. Пихта же стоит дольше всех. Она может выдержать до двух месяцев, если поставить дерево в воду. При этом у сосны и пихты большая конкуренция с искусственными елками. Большинство покупателей предпочитает долговечные, но ненастоящие деревья. — рассказал сайту «Первый областной» корреспондент программы «Наше утро» Артур Ишпулатов.

Отметим, что с ценой предприниматели пока не определились. В прошлом году сосна стоила от 200 до 400 рублей, а пихта от 400 до 700.

