Челябинцы увидят новогоднюю комедию «Елки 5» за день до российского релиза

Эксклюзивная премьера пройдет в кинотеатре «Синема Парк».
Сеть кинотеатров «Синема Парк» в очередной раз радует своих зрителей эксклюзивной премьерой. На этот раз в кинотеатре покажут российскую новогоднюю комедию «Елки 5». Увидеть фильм челябинцы смогут за день до всероссийской премьеры.
Всероссийская премьера новогоднего фильма «Елки 5» состоится в 20 городах России, 21 декабря, на день раньше Всероссийского старта. В списке «премьерных» городов оказался и Челябинск. Жители столицы Южного Урала смогут оценить новое творение режиссера Тимура Бекмамбетова в кинотеатре «Синема Парк», который расположен в ТРК «Горки».
— В этот новый год любимые герои «Елок» все также делают глупости и надеются на чудо. Боре нужно
Купить билеты на новогоднюю премьеру можно на сайте «Синема Парка».