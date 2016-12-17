Вы пользуетесь устаревшим браузером. Он небезопасен и не поддерживает современные стандарты. Пожалуйста, установите современный браузер.
Челябинск
сейчас
 
-23 °C
завтра
 
-26 °C
USD 61.8 EUR 64.2
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Лента новостей
Реальное видео
Наверх

Челябинцы увидят новогоднюю комедию «Елки 5» за день до российского релиза

Челябинцы увидят новогоднюю комедию «Елки 5» за день до российского релиза
комедия , кино , Елки
20.12.2016 17:15:21

Время новостей

Видео
Время новостей от 20.12.2016

Время новостей от 20.12.2016

20 Декабря 2016, 18:30

Эксклюзивная премьера пройдет в кинотеатре «Синема Парк».

Сеть кинотеатров «Синема Парк» в очередной раз радует своих зрителей эксклюзивной премьерой. На этот раз в кинотеатре покажут российскую новогоднюю комедию «Елки 5». Увидеть фильм челябинцы смогут за день до всероссийской премьеры.

Всероссийская премьера новогоднего фильма «Елки 5» состоится в 20 городах России, 21 декабря, на день раньше Всероссийского старта. В списке «премьерных» городов оказался и Челябинск. Жители столицы Южного Урала смогут оценить новое творение режиссера Тимура Бекмамбетова в кинотеатре «Синема Парк», который расположен в ТРК «Горки».

— В этот новый год любимые герои «Елок» все также делают глупости и надеются на чудо. Боре нужно как-то восстановить семейное счастье и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина. Лыжник и Сноубордист, так и не повзрослевшие, устраивают сумасшедшую погоню за елкой. Баба Маня осваивает интернет в надежде найти старую любовь. Профессор из Екатеринбурга остепенился, но теперь сам сходит с ума от ревности. На далеком Севере инженер по технике безопасности должен рискнуть и, наконец, признаться в любви. Ну, а пингвину просто очень нужно сесть на яйцо… — анонсирует фильм «Синема Парк».

Купить билеты на новогоднюю премьеру можно на сайте «Синема Парка».

Читайте также

Общество
Челябинским заключенным покажут фильмы о правах человека
Челябинским заключенным покажут фильмы о правах человека
Надежда , права , заключенные , фестиваль , фильмы
12 Декабря 2016, 12:17
Интересно
Больше половины челябинцев вынуждены работать в новогодние праздники
Больше половины челябинцев вынуждены работать в новогодние праздники
Новый год , работа , праздники , каникулы
21 Декабря 2016, 14:20
Общество
Челябинцы выберут лучший экологический фильм
Челябинцы выберут лучший экологический фильм
Челябинцы , фестиваль , экология , фильм , реклама
13 Декабря 2016, 12:42
Общество
Трейлер фильма «Елки-5» появился в сети
Трейлер фильма «Елки-5» появился в сети
фильм , Елки , комедия
25 Ноября 2016, 14:34

Последние новости

Cannot find 'newsList__clean' template with page ''
НОВОСТИ
Общество
Происшествия
Это интересно
Спорт
Культура
Экономика
Политика
Здоровье
Вне новостей
Мировые новости
Хоккей
Телепередачи
Наше утро
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Искры камина
Итоги недели
Моя деревня
Наше утро
О здоровье
Происшествия недели
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Трансляции
Эфир ОТВ
Программа телепередач
1obl.tv
Карта рыболова
Медиахолдинг ОТВ
Рекламодателям
Реклама на сайте
Сотрудничество
Закупки предприятия
Приватизация
Редакция
Вакансии ОТВ
Контактная информация ГПЧО «Областное телевидение» Адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 		Рекламодателям
8 (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2016 Государственное предприятие Челябинской области ОТВ. Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г.
выдано Роскомнадзором РФ. При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна.