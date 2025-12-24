На вокзале станции Челябинск-Главный установили десятиметровую елку. Она вошла в пятерку самых высоких среди установленных на вокзалах страны, сообщает пресс-служба РЖД.
Зеленую красавицу украсили по всем канонам Нового года: красные и золотые шары, яркая гирлянда и звезда-снежинка на верхушке. В ближайшее время на вокзалах украсят билетные кассы и поезда.
Такие же высокие елки установили также на Киевском вокзале в Москве, Великом Устюге и Иваново. А всего к Новому году преобразили 300 вокзалов по всей России.Кстати, к году Красной Лошади челябинцы украшают квартиры в винтаж. Удовольствие это дорогое — стоимость игрушек может достигать 10 тысяч рублей за штуку. А новогоднюю красавицу можно принарядить и подешевле — о трендах рассказываем в отдельном материале.