Елка на челябинском ж/д вокзале вошла в топ самых высоких по стране

﻿Южноуральская красавица достигает 10 метров

На вокзале станции Челябинск-Главный установили десятиметровую елку. Она вошла в пятерку самых высоких среди установленных на вокзалах страны, сообщает пресс-служба РЖД.

Зеленую красавицу украсили по всем канонам Нового года: красные и золотые шары, яркая гирлянда и звезда-снежинка на верхушке. В ближайшее время на вокзалах украсят билетные кассы и поезда.

Такие же высокие елки установили также на Киевском вокзале в Москве, Великом Устюге и Иваново. А всего к Новому году преобразили 300 вокзалов по всей России.