Елка из Нязепетровска представляет Южный Урал во всероссийском голосовании

Поддержать новогоднюю красавицу из Челябинской области можно до 11 января



В России проходит голосование за елки, отражающие идентичность регионов. Челябинскую область представляет новогодняя красавица из Нязепетровска. Она символизирует уникальность Челябинской области и выделяет местные народные промыслы, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Нязепетровская елка украшена знаменитыми валеночками-шептунами, которые традиционно вешали в избах для привлечения благосостояния в дом. Еще на ветках качаются яркие яблочки, расписанные вручную мастерицами верховой набойки.

Пока южноуральская елка на третьем месте в своей группе. Лидерство удерживает елка из Чеченской Республики. Голосование завершится 11 января в 19:00 по московскому времени.

Поддержать елку из Челябинской области можно по ссылке.

Подробнее о традициях Нязепетровска рассказали в сообществе ВК «Городская среда». Валенки в городе с преобладанием частного сектора долгое время были основной зимней обувью. Их изготавливали домашние мастера-пимокаты, а также работал сапоговаляльный цех «Северянка». Сегодня валяльщицы продолжают создавать как классические валенки, так и яркие валеночки с вышивкой, лентами и бусинами.

В качестве сувенира из Нязепетровска можно привезти оберег — валенки-шептуны. Эти валеночки вешали в избе, чтобы привлечь благосостояние. В них клали монетку для денежного достатка, зерно для сытого года и алую ленту для удачи в любви. Такие валеночки-шептуны сегодня изготавливают в художественной мастерской районного Дома культуры под руководством Людмилы Захаровой. Именно эти игрушки украсили новогоднюю красавицу.

Еще одним украшением стали яркие яблочки, сделанные из расписанной вручную ткани. Росписью занимались мастерицы объединения «Куделя» под руководством Ольги Голубовской. Ольга Борисовна известна как мастер верховой набойки, и с этого года она обучает этому искусству жительниц Нязепетровска.

Кроме стеклянных елочных игрушек, в России также делали игрушки из ваты. В Нязепетровске восстановлением таких игрушек занимается мастер Екатерина Гусева из мастерской «Буратино».