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Новогодний флешмоб челябинских автомобилистов прославился в Интернете

Новогодний флешмоб челябинских автомобилистов прославился в Интернете
Челябинск , флешмоб , елка , автомобили
19.12.2016 10:27:07
Новогодний флешмоб челябинских автомобилистов прославился в Интернете

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21 Декабря 2016, 18:30

Южноуральцы построили елку из 8 десятков автомобилей на площади возле ЛА «Трактор».

Челябинские автомобилисты устроили очередной красочный флешмоб. Они построили елку из своих машин рядом с ледовой ареной «Трактор». Снимок итогового результата набрал вирусную популярность в Интернете.

17 декабря челябинские общественники из «Правильной инициативы», а также автомобилисты из клуба «Регион 174» устроили яркий праздничный флешмоб перед ледовой ареной «Трактор». В акции приняли участие 85 автомобилей — от малогабаритных «легковушек» до грузовых «Газелей». На мероприятии также побывали Дед Мороз и Снегурочка, а перед построением собравшиеся развлекали себя футболом и дрифтом.

— Мы собрались в 16:30, только начинали наносить разметку, так как «расставляющих» было двое, то двигалось все небыстро. Запустили елку где-то около 20:30—21:00, а до этого был футбол водителей, где в качестве ворот были грузовые «Газели», потом дрифт на «Газелях», и по классике жанра: Дед Мороз и Снегурочка. В общем, скучать было некогда, хотя все и подустали,— рассказал участник флешмоба Александр Дубровин.

Фотоснимок окончательного варианта елки организаторы сняли на квадрокоптер с высоты птичьего полета. Красочную картинку пользователи интернета выложили на популярный развлекательный ресурс «Пикабу», где она набрала вирусную популярность, после чего распространилась по социальным сетям.

Отметим, что это уже далеко не первый подобный флешмоб челябинских автомобилистов. Ранее они составляли танк, ракету. Эти акции попали в Книгу рекордов России.

Фото: vk.com ("Правильная Инициатива")

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