Одни из самых красивых хвойных деревьев растут на территории национального парка «Таганай» в Челябинской области — они заняли третье место из десяти в соответствующем рейтинге российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru. За красоту таганайских елей проголосовали 14% опрошенных.
Как сообщили представители нацпарка в своем телеграм-канале, на Таганае можно встретить сибирскую ель, которая способна переносить даже 45-градусный мороз, а также финскую ель — гибрид сибирской и европейской ели.
«Одно из сокровищ национального парка — реликтовые ельники Ицыла, которые появились около 10—12 тысяч лет назад. Некоторым патриархам Ицыльских дубров почти 300 лет»,— рассказали в пресс-службе нацпарка.
На первом месте рейтинга с самыми красивыми хвойными деревьями расположилась Сибирь, на втором — Карелия. Замкнула десятку Камчатка с аянскими елями и даурскими лиственницами.