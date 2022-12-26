Ели Челябинской области вошли в топ‑3 самых красивых в России

За таганайские хвойные деревья проголосовали 14% опрошенных

Одни из самых красивых хвойных деревьев растут на территории национального парка «Таганай» в Челябинской области — они заняли третье место из десяти в соответствующем рейтинге российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru. За красоту таганайских елей проголосовали 14% опрошенных.

Как сообщили представители нацпарка в своем телеграм-канале, на Таганае можно встретить сибирскую ель, которая способна переносить даже 45-градусный мороз, а также финскую ель — гибрид сибирской и европейской ели.

«Одно из сокровищ национального парка — реликтовые ельники Ицыла, которые появились около 10—12 тысяч лет назад. Некоторым патриархам Ицыльских дубров почти 300 лет»,— рассказали в пресс-службе нацпарка.

На первом месте рейтинга с самыми красивыми хвойными деревьями расположилась Сибирь, на втором — Карелия. Замкнула десятку Камчатка с аянскими елями и даурскими лиственницами.