Елена Скорнякова: начало спецоперации предотвратило еще одно 22 июня 41-го

Координатор «Бессмертного полка» в Челябинской области Елена Скорнякова — об отношении российской молодежи к специальной операции на Украине

Все больше молодых россиян уходят с позиций аполитичности, начинают интересоваться происходящим в мире и, понятно, самыми яркими событиями — ходом специальной военной операции на Украине. Координатор «Бессмертного полка» в Челябинской области Елена Скорнякова отмечает, что большинство молодых людей делают выбор в пользу своей страны и не позволяют себя обмануть западной и украинской пропаганде.



«Кто информирован, тот вооружен. Вооружен знаниями, способностью логично рассуждать, пониманием всех тех процессов, что происходили многие годы после СССР. Сейчас, думаю, уже всем очевидно, что США, лидер НАТО, готовили Украину как плацдарм против Донбасса и России. И это происходило гораздо дольше, чем последние восемь лет!

Поток вооружений, идущий сегодня на Украину с Запада, тоже говорит сам за себя. Страна действительно была по уши военизирована, напичкана всем чем можно — оружием и людьми. Кроме вооруженных сил — наемники, националисты, те самые, что сейчас пачками попадают в плен.

Да, все эти события нуждаются в разъяснении — не только для молодежи, для всех возрастов. К счастью, не понимающих, что происходит, становится все меньше: статистика говорит, что на сегодня более 80 процентов россиян поддерживают проведение специальной военной операции.

Говоря о молодежи, хочу отметить один очень важный момент. Впервые с 2014 года, с первого шествия „Бессмертного полка“ в Челябинске, я увидела в колонне такое количество молодых людей. Я сама 9 мая шла впереди колонны, наблюдала, как работают волонтеры, как все проходит. И неожиданно для себя услышала, как именно молодые люди в колонне скандировали: „Россия!“. Понимаете, они славили свою страну!

Возвращаясь к спецоперации и к тому, что кто-то не разбирается в происходящем. Да, мы очень многого сейчас не знаем, многие данные станут открытыми сильно позже. Но это понятно: идут боевые действия, есть понятия стратегических секретов, военной тайны. Для меня ясно одно: старт спецоперации в феврале 2022 года предотвратил события, похожие на те, что случились когда-то 22 июня 1941 года. Что бы ни публиковали информационные ресурсы, которыми располагают наши враги, — это так. И я рада, что эти ресурсы теряют свою популярность, что все больше людей обращаются к достоверным сведениям о происходящем, не позволяют себя больше обманывать».