Елена Шмелева об ученых: «Они должны заниматься исследовательской работой, а не бюрократической»

Руководитель образовательного центра «Сириус» считает, что необходимо изменить порядок проведения конкурсов на научные исследования

В научных кругах Челябинской области бурно обсуждают новые инициативы руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой, которые она озвучила во время встречи с молодыми специалистами Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» в Санкт-Петербурге. Она предложила изменить порядок проведения конкурсов на научные исследования.

По мнению руководителя «Сириуса», молодые ученые должны иметь возможность свободно проводить исследования, а не тратить кучу времени на ведение отчетности и заполнение документации.

«Сейчас конкурсная процедура предусматривает, что деньги на исследования поступают под конец года. При этом отчитаться за них нужно также до конца текущего года. В таких условиях ученым в сжатые сроки приходится выполнять и исследовательскую работу, и огромную бумажную работу для отчетов. Так быть не должно. Они должны заниматься исследовательской работой, а не бюрократической, да еще и в спешке. Проводить конкурсы нужно либо в первом полугодии текущего года, либо, если необходимо провести их в конце года, сдвигать сроки предоставления отчетности на следующий год», — подчеркнула руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Данный вопрос оказался актуальным и для Челябинской области. Ежегодно в регионе сотни студентов, аспирантов и преподавателей получают новые ученые степени и выигрывают гранты на проведение своих исследований. Научное сообщество неоднократно заявляло, что специалистам некогда заниматься наукой, так как много времени отнимает бумажная работа.

«Действительно, излишне забюрокраченная система вызывает отторжение у молодых ученых. Количество бумаг, зачастую абсолютно неразумных и не имеющих никакого отношения к реальной работе, душат и отнимают время у специалистов. Если бы Игорь Курчатов и Сергей Королев, так же как и мы, оформляли заявки на свои изделия, государство никогда не получило бы в необходимые сроки ни бомбы, ни ракеты. Если не принять достаточно энергичные и неотложные меры, то мы будем продолжать оставаться с тоннами отчетов, бумаг и графиков вместо научной продукции», — прокомментировал академик РАН, заслуженный врач РФ, и. о. ректора ЮУГМУ Андрей Важенин.

Такого же мнения придерживается кандидат экономических наук, доцент, преподаватель факультета экологии ЧелГУ Дмитрий Двинин, который сейчас занимается двумя научными проектами, направленными на улучшение экологической ситуации в регионе. На обе работы в виде грантов он получил 1 миллион 415 тысяч рублей.

«Главная задача ученых — это постоянный поиск способов и механизмов изменения окружающего мира в лучшую сторону. Исследователи не должны неделями, а иногда и месяцами заполнять различную документацию, готовить отчеты в нескольких вариациях, собирать подписи, справки. В моем понимании идеальная модель отчета по исследовательской работе должна заключаться в ее публикации в каком-либо научном издании. И все», — отмечает Дмитрий Двинин.

Стоит отметить, что работа по снижению нагрузки на ученые умы в России все-таки идет. Доктор медицинских наук, доцент кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической лабораторной диагностики, председатель Совета молодых ученых и специалистов ЮУГМУ Андрей Аклеев отметил, что с постепенным переходом на электронные отчеты ученые стали частично освобождаться от бумажной нагрузки.

«С точки зрения научной работы в последнее время мы видим снижение документационной нагрузки, потому что некоторые элементы документооборота постепенно переводятся в электронный формат. В частности — наши отчеты по государственному заданию выкладываются в единую электронную систему, соответственно, не требуют какого-то документального подтверждения в бумажном виде», — отмечает Андрей Аклеев.

Также на встрече с молодыми учеными Елена Шмелева предложила внести поправки в законодательство и создать новую модель аспирантуры, которая предполагает более высокую мобильность ученых как внутри страны, так и международную. По мнению руководителя центра «Сириус», дополнительная нагрузка сегодня не позволяет большинству аспирантов нормально заниматься наукой. Она уточнила, что лишь 9% из них вовремя защищают диссертации. Также для исследовательской работы важно сотрудничество с индустриальными партнерами и своевременная апробация научных результатов.