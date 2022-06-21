Елена Ширяева: «Собираем гуманитарную помощь и разговариваем с детьми о патриотизме»

Администратор центра ГТО — о специальной военной операции

Своим мнением о проводимой на Украине специальной военной операции с ИА «Первое областное» поделилась администратор центра ГТО в городе Еманжелинске, учитель физкультуры Елена Ширяева. Она уверена, что решение о проведении спецоперации было единственно верным на тот момент.

«Я поддерживаю решение нашего президента о проведении спецоперации на Украине. Если бы Россия не выступила со спецоперацией, я уверена, что украинские власти сделали бы что-то плохое. Уже достоверно известно, что был разработан план о нанесении удара по ДНР, ЛНР и Крыму, и спецоперация стала упреждающей», — поделилась Елена Ширяева.

Собеседница агентства отметила, что в школе, где она работает, специальная военная операция никого не оставляет равнодушным.

«Работая, решая свои проблемы, мы постоянно думаем о том, чем же мы сейчас можем помочь нашим ребятам. В школе стараемся собирать гуманитарную помощь, чаще и больше разговаривать с детьми о патриотизме», — отметила она.

Елена Ширяева добавила, что она гордится участвующими в спецоперации на Украине военными.

«Мы можем гордиться нашими ребятами и их мужеством. Мы искренне верим, что все вот-вот закончится и каждый из них вернется живым и здоровым. А пока тут, на местах, мы будем растить здоровых и физически развитых детей на своих уроках физкультуры. Для того чтобы было больше защитников нашей Родины и у нас была здоровая и сильная нация», — сказала она.