Елена Коузова сложила полномочия главы Минобра Челябинской области

Сегодня у чиновницы последний рабочий день

Елена Коузова ушла с поста и. о. министра образования Челябинской области по собственному желанию. Сегодня у Елены Александровны последний рабочий день, сообщает в понедельник, 5 февраля, пресс-служба губернатора Челябинской области.

На муниципальной и государственной службе Елена Александровна находилась почти 20 лет, а в сфере образования Коузова проработала более четырех десятилетий.

Губернатор Алексей Текслер поблагодарил Елену Коузову за многолетнюю работу в команде правительства и наградил медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени.

Исполнять обязанности министра образования и науки Челябинской области будет Виталий Литке.