Елена Дроздова: «Санкции воспринимаем с позитивом»

Экоактивист из Вишневогорска рассказала, как санкции влияют на экологическую обстановку Южного Урала

Елена Дроздова — активная жительница небольшого поселка городского типа в Каслинском районе. Девушка уверена, что не место красит человека, а человек место, поэтому она старается облагородить свою малую родину и подталкивает к этому других жителей Челябинской области. Елена рассказала ИА «Первое областное» о влиянии спецоперации на экологическое развитие региона.



«Не скажу, что с началом спецоперации что-то сильно изменилось в экологической обстановке Челябинской области, в работе по экологической безопасности. Конечно, экономический кризис повлиял на работу многих предприятий. Теперь приходится в сжатые сроки переходить на отечественное оборудование, например. Немного финансирование страдает, но экологические программы не затрагиваются. Все заявки на проекты, которые мы подавали, одобрены, вступают в силу. Я сама держу это под контролем.

Радует, что в такое непростое время люди не унывают. Я замечаю даже какую-то приподнятость настроения, укрепление жизненной позиции. Односельчане в последнее время особенно активно посещают акции, которые мы устраиваем.

Сколько слышала, у всех надежды на хороший исход спецоперации: даже все санкции воспринимаются в позитивном ключе. Импортозамещение — хороший толчок для развития экономики России. Безусловно, будут новые рабочие места, свое оборудование, авиация, автомобили».