Из-за шквалистого ветра и морозов 22 января в Коркино оборвало провод линии электропередачи. Социально значимые объекты работают в штатном режиме. Около двух тысяч человек в частном секторе остались без электроснабжения.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился устранить аварийную ситуацию в кратчайшие сроки и взял ситуацию под контроль.
Сейчас на месте работают три бригады ООО «Еманжелинские РЭС», состоящие из семи рабочих и пяти единиц техники. Электричество собираются восстановить к 16 часам.
Дарья Верещагина