Электроснабжение в Коркино восстановят к 16 часам

Порывы ветра оставили без света около 2000 человек в частном секторе пригорода Челябинска

Из-за шквалистого ветра и морозов 22 января в Коркино оборвало провод линии электропередачи. Социально значимые объекты работают в штатном режиме. Около двух тысяч человек в частном секторе остались без электроснабжения.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился устранить аварийную ситуацию в кратчайшие сроки и взял ситуацию под контроль.

Сейчас на месте работают три бригады ООО «Еманжелинские РЭС», состоящие из семи рабочих и пяти единиц техники. Электричество собираются восстановить к 16 часам.

Дарья Верещагина