Электросамокатчик сбил 3-летнего ребенка в Челябинске и скрылся

Малышу потребовалась помощь врачей, а СК возбудил уголовное дело

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту травмирования малолетнего в результате наезда электросамоката, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел у дома № 19 по улице Молдавской на Северо-Западе. Под колеса транспорта попал трехлетний малыш, которому потребовалась медицинская помощь. Свидетели рассказали, что водитель после ЧП скрылся.

По данному факту в следственном управлении СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).

Устанавливаются обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» рассказывало, как уживаются с электросамокатами незрячие и слабовидящие горожане.