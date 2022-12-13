Электросамокатам, гироскутерам и моноколесам ограничат максимальную скорость

Новый ГОСТ ввел дополнительные требования к этой технике

Электросамокаты, гироскутеры и моноколеса не должны ехать быстрее 25 км/ч, а при въезде в парк устройства должны автоматически замедляться. Эти и другие требования прописали в новом ГОСТе для таких видов транспорта. Документ уже утвердили, он вступит в силу с 1 февраля 2023 года, сообщили в пресс-службе Росстандарта.



«Новый стандарт послужит эффективным инструментом повышения безопасности и комфорта как водителей средств, так и окружающих людей»,— отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Согласно стандарту, электросамокаты, а также их аккумуляторы должны проектировать и конструировать так, чтобы исключить любой риск возгорания и механического повреждения. Также ГОСТ вводит требования безопасности, методы испытаний и требования к маркировке техники.



Однако все требования не будут обязательными, но соблюдающие их компании смогут указать, что продукция соответствует стандарту.



Сейчас для катания на электросамокатах не сезон, но весна — осень этого года запомнились большим количеством ДТП с участием подобного транспорта.

В конце апреля в Магнитогорске 41-летний мужчина на электросамокате врезался в бордюр, перевернулся, получил травмы и умер в больнице.

Неделей ранее на набережной реки Миасс в Челябинске столкнулись два парня на электросамокатах. Один из них сломал палец.

