Электропоезд «Орлан» Челябинск — Екатеринбург стал длиннее на один вагон

Теперь за раз он способен перевозить 229 пассажиров

Электропоезд «Орлан», который ходит из Челябинска в Екатеринбург через Верхний Уфалей и обратно, стал длиннее. С понедельника, 17 февраля, в состав поезда входят не два, а три вагона. Если раньше «Орлан» перевозил за раз 133 пассажира, то теперь количество мест в электричке выросло до 229, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

«Увеличение количества мест позволит улучшить качество транспортного обслуживания жителей Свердловской и Челябинской областей, в полной мере удовлетворить растущую потребность в комфортных пригородных перевозках. В 2024 году популярность маршрута Екатеринбург — Челябинск через Верхний Уфалей выросла почти на 40% по сравнению с 2023 годом. За все время курсирования (с 11 ноября 2022 года) перевезено почти 620 тысяч пассажиров», — отмечают в пресс-службе.

С пятницы по понедельник «Орланы» выполняют по три рейса в день, а во вторник, среду и четверг — по два рейса.

Из Екатеринбург состав отправляется в 08:34 по местному времени, 11:41 (с пятницы по понедельник) и в 18:07.

Из Челябинска — в 06:45, 13:42 (с пятницы по понедельник) и в 19:13.

По пятницам и в предпраздничные дни поезда уходят в путь заполненными на 100%.

Стоимость проезда от Екатеринбурга до Челябинска по полному тарифу составляет 740,20 рубля. Продажа билетов открывается за 10 дней до даты отправления поезда. Действуют льготы.