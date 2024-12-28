Электропоезд «Финист» Челябинск — Екатеринбург перевез более 5 тыс. пассажиров за две недели

Электричку запустили 15 декабря

За 14 дней электропоезд «Финист», который следует по маршруту Челябинск — Каменск-Уральский — Екатеринбург, перевез более 5 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Поезд начал курсировать с 15 декабря. Из Челябинска он отправляется в 7:00 и прибывает в Екатеринбург в 11:18. Время в пути составляет чуть более четырех часов. Электричка останавливается на таких станциях, как Муслюмово, Нижняя, Каменск-Уральский, Соцгород, Храмцовская, Арамиль, Кольцово, Компрессорный Завод, Шарташ и остановочный пункт Первомайская.

Билеты продаются с указанием мест.

Кстати, в новогодние праздники из Челябинска запустят дополнительные поезда в Москву, Санкт-Петербург и Нижневартовск. А еще можно будет уехать в Великий Устюг.

«Ласточки» и «Орланы» также будут курсировать чаще.