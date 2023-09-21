Электронный проездной начнут принимать в автобусах Магнитогорска

Пока им можно расплатиться только в электротранспорте

Жители Магнитогорска смогут ездить по электронному проездному билету не только в трамваях, но еще и в автобусах. Такое решение должны принять 26 сентября на заседании городского Совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации города.

«Сегодня на комиссии по экономической политике под председательством Олега Ширяева депутаты рассмотрели вопрос применения электронного проездного билета. На данный момент им можно оплачивать проезд в электротранспорте. В ближайшее время электронные проездные билеты будут действовать и в автобусах, к такому заключению пришли депутаты», — говорят в мэрии.

Проездной позволяет жителям города экономить деньги: поездка по проездному обходится дешевле, чем при оплате наличными. Пассажир также имеет право на бесплатные пересадки в течение часа.

Летом на дорогах Магнитогорска появились новые автобусы, закупленные на средства областного бюджета. Пока работает один автобусный маршрут, который пролегает через железнодорожный вокзал. Рейсы отправляются так, чтобы пассажиры «Ласточки», курсирующей до Челябинска и обратно, могли спокойно уехать домой или успеть на электропоезд.

Власти города также планируют запустить автобус по проспекту Ленина.

