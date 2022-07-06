«Новый сервис позволит доктору экономить время, а пациенту упростит поиск необходимого лекарства в аптеках», — заявил заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов.После внедрения сервиса доктор сможет выписывать пациенту электронный рецепт, используя свою цифровую подпись. После этого в мобильном приложении «Мой рецепт» пациент увидит все назначения, а также перечень ближайших аптек, где есть это лекарство, и его стоимость.
Чтобы выкупить препарат, будет достаточно предъявить в аптеке QR-код на экране телефона.
Сервис «Первый электронный рецепт» является федеральным. Предполагается, что к концу 2023 года электронные рецепты будут выдавать во всех субъектах России. Сейчас к платформе подключены государственные медицинские организации, частные клиники и аптечные пункты 30 регионов. В Челябинской области к сервису подключилась «Государственная аптека».
«Государственные аптеки подключены к сервису электронного рецепта, обучены все фармацевты и провизоры, полностью протестирован порядок работы. Мы уже начали принимать первых пациентов с электронными рецептами», — пояснил генеральный директор акционерного общества «Областной аптечный склад» Андрей Князев.Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать бесплатное приложение «Мой рецепт» в App Store, Google Play или на сайте мой-рецепт.рф и авторизоваться на портале «Госуслуги».
Электронный рецепт имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.