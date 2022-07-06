Электронные рецепты начнут выписывать пациентам в Челябинской области

Получить препараты в аптеке станет реально по QR‑коду

Власти Челябинской области и компания «Первый электронный рецепт» заключили соглашение по внедрению сервиса оформления электронных рецептов. Об этом в среду, 6 июля, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Новый сервис позволит доктору экономить время, а пациенту упростит поиск необходимого лекарства в аптеках», — заявил заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов.

После внедрения сервиса доктор сможет выписывать пациенту электронный рецепт, используя свою цифровую подпись. После этого в мобильном приложении «Мой рецепт» пациент увидит все назначения, а также перечень ближайших аптек, где есть это лекарство, и его стоимость.

Чтобы выкупить препарат, будет достаточно предъявить в аптеке QR-код на экране телефона.

Сервис «Первый электронный рецепт» является федеральным. Предполагается, что к концу 2023 года электронные рецепты будут выдавать во всех субъектах России. Сейчас к платформе подключены государственные медицинские организации, частные клиники и аптечные пункты 30 регионов. В Челябинской области к сервису подключилась «Государственная аптека».

«Государственные аптеки подключены к сервису электронного рецепта, обучены все фармацевты и провизоры, полностью протестирован порядок работы. Мы уже начали принимать первых пациентов с электронными рецептами», — пояснил генеральный директор акционерного общества «Областной аптечный склад» Андрей Князев.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать бесплатное приложение «Мой рецепт» в App Store, Google Play или на сайте мой-рецепт.рф и авторизоваться на портале «Госуслуги».Электронный рецепт имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.