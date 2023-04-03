«Электронные» повестки в призывную кампанию — 2023 оказались фейком

Документ, обязывающий призывника явиться в военкомат, должен быть вручен под подпись

Появившаяся на прошлой неделе в СМИ и соцсетях информация о рассылке повесток через электронную почту или портал госуслуг оказалась недостоверной. Повестки по-прежнему должны вручаться лично достигшим призывного возраста гражданам, сообщает телеграм-канал «Война с фейками».



Напомним, слухи об электронных повестках появились после многочисленных публикаций с брифинга главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, посвященного весенней призывной кампании. Представитель ведомства, контр-адмирал Владимир Цимлянский, в ходе брифинга рассказал об успехах с цифровизацией работы военкоматов и сообщил, что «сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде».

Тема была немедленно подхвачена многими федеральными и региональными СМИ. При этом авторы публикаций упустили из виду, что в российском законодательстве отсутствует понятие «электронная повестка».

«В этом году военкоматы начнут оповещать призывников в электронном виде, то есть присылать сообщения на номер телефона, электронную почту или в личный кабинет призывника на портале „Госуслуги“ с приглашением прибыть в военкомат. Речь идет об информировании граждан, каждый человек вправе сам решить, откликнуться ли на приглашение», — объясняет «Война с фейками».

Согласно федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», военкоматы вызывают граждан на призывные мероприятия только повесткой, которую молодой человек должен получить под подпись. Все прочие способы вручения повесток нелегальны.