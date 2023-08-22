Электронную очередь для грузовиков введут на границе Челябинской области и Казахстана с 1 сентября

Водители смогут заранее зарезервировать дату и время проезда через пункт пропуска «Бугристое»

С 1 сентября в пункте пропуска «Бугристое», расположенном на границе Челябинской области и Казахстана, заработает система электронной очереди для коммерческого грузового транспорта. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, нововведение позволит сократить время ожидания на границе и снизить расходы бизнеса из-за вынужденного простоя.

В период с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года перевозчики смогут зарезервировать дату и время пересечения границы на сайте Росгранстроя. Для этого потребуется ввести госномер машины, тип перевозки и контактные данные. Если планы изменились, то не позднее чем за три часа до пересечения границы дату и время можно будет изменить.

С 1 марта 2024 года зарезервировать дату и время можно будет на портале «Госуслуги».