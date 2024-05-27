Электронная подпись: как получить и использовать

Не все виды электронной подписи являются аналогом собственноручной

В современном мире все больше различных сделок проходит онлайн. И даже документы можно подписать, не выходя из дома. Но для этого потребуется электронная подпись. Всего их три вида, но не каждая приравнивается к собственноручной подписи. Более подробно обо всех нюансах рассказали эксперты Роскачества.

Существует три вида электронной подписи: простая, усиленная неквалифицированная и усиленная квалифицированная. Простая электронная подпись — это комбинация логина, пароля и кода подтверждения. Документ, подписанный ею, не приравнивается к бумажному. Это просто подтверждение того, что человек согласен с условиями сделки.

Усиленная неквалифицированная электронная подпись — это ключ подписи и ключ ее проверки. Для ее создания нужны средства криптографической защиты информации. Такая подпись более защищенная, чем простая. Подписанный ею документ также не приравнивается к бумажному, но означает, что он был подписан определенным лицом и не менялся. Чтобы такой документ был признан аналогом собственноручно подписанного документа, необходимо заключить соответствующее соглашение.

Усиленная квалифицированная подпись оформляется с помощью средств криптографической защиты информации, подтвержденной ФСБ России. Она является аналогом собственноручной, ее можно использовать при подписании документов онлайн. Кстати, для использования такой подписи может потребоваться установка специальной программы.

Как и где получить

Получить электронную подпись можно в специальном аккредитованном центре либо в приложении «Госключ». Для ее оформления потребуются подтвержденный аккаунт на «Госуслугах» и ряд документов, таких как паспорт, СНИЛС, ИНН.

Обычно электронная подпись годна в течение года. Проверить ее на подлинность можно на портале «Госуслуги». Там же можно проверить такую подпись на документах.

Эксперты напоминают о том, что электронной подписью могут воспользоваться мошенники. Поэтому хранить ее нужно в надежном месте и под паролем.