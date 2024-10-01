Электромонтеры, швеи, инженеры по эксплуатации: кем могут работать челябинские пенсионеры

Рынок труда региона предлагает разнообразные варианты

Для соискателей пенсионного возраста рынок труда Челябинской области предлагает большое количество вакансий. Условия тоже предлагаются разные: неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. Аналитики платформы «Авито Работа» поделились с ИА «Первое областное» несколькими вариантами вакансий для пенсионеров.



В сфере занятости тренд на расширение границ найма. Компании привлекают для работы пенсионеров, родителей в декрете, студентов и инвалидов. Соискатели пенсионного возраста могут подобрать варианты трудоустройства по своей основной специальности или профильной среде, а также среди позиций для начинающих.

Например, в Челябинске ищут электромонтера, который будет работать посменно. Зарплата на данной вакансии — 57 тысяч рублей. Кандидата готовы рассмотреть с опытом работы более года, в его обязанности будет входить ремонт и обслуживание грузоподъемных механизмов.

Швее или портному в Челябинске готовы платить 70 тысяч рублей при полном рабочем дне. В их обязанности входит пошив готовых изделий из ткани.

Также для соискателей пенсионного возраста есть вакансия сборщика корпусной мебели. Ему готовы платить до 120 тысяч рублей в месяц. В обязанности будет входить распил, кромление, засверловка и монтаж мебели у клиента.

Еще в Челябинске ищут инженера по эксплуатации. На этой вакансии обещают зарплату до 80 тысяч рублей при полном рабочем дне. Опыт работы кандидата должен быть более трех лет. В обязанности будет входить решение общих технических вопросов и обеспечение мероприятий по недопущению аварийных ситуаций.

Специалисту копицентра в столице Южного Урала готовы платить до 40 тысяч рублей при полном рабочем дне. В его обязанности входит печать, сканирование, ламинирование фото, визиток, документов и сертификатов.

Автор: Ксения Рындина