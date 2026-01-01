Электрокары российского производства сохранят право на бесплатный проезд по платным трассам в 2026 году

Правительство продолжает стимулировать спрос на отечественные электромобили

Правительство России продлило на 2026 год бесплатный проезд по платным трассам для электромобилей, произведенных в России. Соответствующее решение озвучил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он отметил, что эта мера направлена на поддержку покупателей, таксопарков и расширение сети зарядных станций.

«Бесплатный проезд — один из стимулов для покупки электромобиля россиянами, что способствует росту производства этого вида транспорта», — подчеркнул вице-премьер.

Он также добавил, что продление льготы поможет таксомоторным компаниям в реализации инвестиционных программ по закупке отечественных электромобилей и создаст условия для расширения сети быстрых зарядных станций на платных дорогах.

Инициатива является частью комплексной политики по развитию экологичного транспорта и укреплению позиций российских производителей на внутреннем рынке.