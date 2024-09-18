Электричку из Екатеринбурга в Челябинск запустят через Каменск-Уральский

Поезд начнет курсировать с декабря

Из Екатеринбурга в Челябинск запустят скоростной электропоезд «Финист». Он будет следовать через Каменск-Уральский с декабря этого года. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на форуме современной журналистики «Вся Россия» в Сочи.

«РЖД пошли нам навстречу, так как сегодня у людей есть потребность в быстром и комфортном перемещении, и мы это видим»,— сообщил Евгений Куйвашев.

Напомним, осенью 2022 года из Челябинска в Екатеринбург начал курсировать скоростной поезд «Орлан». Он быстро стал популярным, и сначала поезду добавили дополнительные вагоны, а затем увеличили и количество составов.