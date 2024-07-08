Электричку из Башкирии в Челябинскую область продлят до станции Усть‑Катав

Время в пути составит четыре часа

С 14 июля в Челябинской области изменит движение пригородный поезд № 6424, а с 15 июля и маршрут 6423. Электричку, связывающую станции Дема — Кропачево, продлят до Усть-Катава. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Маршрут 6424 будет отправляться от станции Дема в 18:12 и прибывать в Усть-Катав в 22:08.

Рейс 6423, направляющийся в обратную сторону, соответственно будет стартовать не из Кропачево, а из Усть-Катава. Время отправления — 5:49, прибытие на станцию Дема — в 9:58.

Курсировать будет современный состав, оборудованный кондиционерами, обеззараживателями воздуха, герметизированными переходами между вагонами и местами для маломобильных граждан.