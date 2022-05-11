Электричку Челябинск — Кисегач продлили до Миасса

Решение принято для развития регионального туризма

Пригородный поезд № 6007/6008, курсирующий между Челябинском и Кисегачом, с 26 мая будет продлен до Миасса, сообщили сегодня, 11 мая, в Миндортрансе Челябинской области.

В министерстве пояснили, что решение продлить электричку было принято для улучшения транспортной доступности, а также развития регионального туризма.

В связи с продлением маршрута электричка будет курсировать по следующему расписанию:

поезд № 6007: отправление из Челябинска — в 8:45, прибытие на станцию Кисегач — в 10:30, прибытие на станцию Миасс-1 — в 10:53;

поезд № 6008: отправление из Миасса — в 15:58, прибытие на станцию Кисегач — в 16:21, прибытие в Челябинск — в 18:12.

Поезд будет курсировать до 16 октября 2022 года.

Кстати, с 1 мая все пенсионеры-садоводы Челябинской области могут воспользоваться скидкой на проезд в электричке. Из нашего материала вы можете узнать, что нужно для получения льготы.