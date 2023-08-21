Свердловская пригородная компания внесла изменения в расписание пригородных поездов, курсирующих между Челябинском и Екатеринбургом. Электрички не будут ходить по понедельникам, 28 августа, 4 и 11 сентября. Причина — ремонт путей.
Как сообщили в пресс-службе перевозчика, изменения касаются следующих поездов:
№ 7120/7122 Екатеринбург — Челябинск (отправление в 8:36);
№ 7126/7124 Екатеринбург — Челябинск (отправление в 18:00);
№ 7123/7125 Челябинск — Екатеринбург (отправление в 6:39);
№ 7121/7119 Челябинск — Екатеринбург (отправление в 19:06).
Путевые работы, из-за которых отменяются поезда, проводятся на перегонах Верхний Уфалей — Иткуль и Иткуль — Маук.
«Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства. При планировании поездки просим уточнять расписание», — добавили в Свердловской пригородной компании.
Актуальное расписание можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и Свердловской пригородной компании, а также на станциях, отметил перевозчик.
Напомним, в августе и сентябре этого года временно изменили расписание электричек из Магнитогорска по направлению в Челябинск и Карталы.