Электрички и автобусы на несколько дней станут бесплатными для фронтовиков Челябинской области

Льгота вводится на время празднования Дня Победы

Проживающие на Южном Урале участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на пригородных поездах с 6 по 10 мая 2023 года. Об этом сообщил региональный Миндортранс. К инициативе, приуроченной ко Дню Победы, также присоединились автобусные перевозчики, работающие по регулируемым тарифам.

Бесплатный проезд будет организован во всех пригородных поездах, включая скоростную «Ласточку». Льгота будет распространяться на сопровождающих фронтовиков лиц.

«Оформление проездных документов будет производиться в пригородных кассах и поездах при предъявлении документа, подтверждающего право на льготы», — пояснили в министерстве.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Челябинской области на 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат по 20 тыс. рублей.