Электричка начнёт курсировать между Челябинском и Копейском

Власти считают, что это устранит проблемы с «суточной миграцией».

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Большинство жителей Копейска работают в Челябинске — это не секрет. И многие передвигаются именно на общественном транспорте. Чаще всего это маршрутки. Только вот при миграции в 25-27 тысяч человек ежедневно одним маршрутным такси проблему не решить.

К решению проблемы активно подключился мэр Копейска Андрей Фалейчик. Глава города обратился в региональное Министерство дорожного хозяйства и транспорта, специалисты которого подготовили предложение в адрес губернатора. После рассмотрения документа Алексеем Текслером, между Челябинском и Копейском может начать ходить электричка.

«Мы внесли предложение о запуске электрички между Челябинском и Копейском. С созданием новой станции в Старокамышинске. Эта электричка будет ходить раз в полчаса. И почаще в часы пик», — отметил Андрей Фалейчик.

Но это, на данный момент, лишь предложение. А в этом году в Копейске уже будут построены детский сад и школа. Также начнут строить ФОК. Помимо этого, достаточно серьёзно будет улучшено содержание улично-дорожной сети.