Электричка Челябинск — Каменск‑Уральский не доедет до конечной станции 1 сентября

Пассажирам придется добираться до свердловского города со станции Нижняя

В пятницу, 1 сентября, пригородный поезд, курсирующий между Челябинском и городом Каменском-Уральским, изменит свой маршрут. Как сообщили в Свердловской пригородной компании, электричка № 6258 не пойдет до конечной станции, а завершит свой путь гораздо раньше. Это связано с ремонтными работами на путях Южно-Уральской железной дороги.

«Пригородный поезд № 6258 Челябинск — Каменск-Уральский в этот день будет отправляться со станции Челябинск в 17:40 (время местное), прибывать на станцию Нижняя в 20:18. Далее до станции Каменск-Уральский поезд следовать не будет», — сообщили в АО «СПК».

Кстати, с завтрашнего дня для школьников и студентов очного отделения начнет действовать 50-процентная скидка на проезд в электричках. Это касается как обычных составов, так и их более новых собратьев — «Ласточки» и «Орлана». Чтобы оформить проездной, достаточно представить студенческий билет или справку из школы.

Кроме того, в августе и сентябре для пригородных поездов до Магнитогорска и Карталов временно изменили расписание. О том, как будут курсировать электрички в этом направлении, подробно рассказано в материале ИА «Первое областное». Также железнодорожники запустили дополнительную пару составов между Уфой и Ашой. Эти электропоезда стали ходить по праздникам и выходным дням.