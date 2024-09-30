Электричка Челябинск — Каменск-Уральский изменит маршрут движения на несколько дней

Причина — ремонт на железнодорожном перегоне

В октябре пригородный поезд № 6258 Челябинск — Каменск-Уральский на несколько дней поменяет привычный маршрут. Из южноуральской столицы электричка будет следовать только до станции Нижняя. Об этом рассказали в Свердловской пригородной компании.

Изменения будут действовать 2, 4 и 10 октября из-за плановых ремонтных работ на однопутном перегоне Каменск-Уральский — УАЗ. Дальше станции Нижней, до Каменска-Уральского, поезд следовать в эти дни не будет.

Также на это время изменились маршруты электричек Свердловской области. Поезд № 6604/6603 Нижняя — Екатеринбург 3 и 5 октября будет отправляться от Каменска-Уральского, а на участке Нижняя — Каменск-Уральский временно перестанет ходить. Также 3 и 5 октября не курсирует электричка № 6651 Каменск-Уральский — Нижняя.