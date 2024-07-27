Электричество в поселке Киолим включат после полудня 27 июля

Его ограничили ночью из-за затопления территории

Из-за прорыва дамбы в поселке Киолим под Карабашом подтопило 10 опор линий электропередач. Минувшей ночью сотрудники компании «Россети Урал» — «Челябэнерго» ограничили электроснабжение во избежание ЧП. Сейчас вода из поселка ушла, и возобновить подачу электроэнергии планируется к 12:00, сообщили в пресс-службе компании.

«Рисков падения подтопленных опор нет. Сейчас вода ушла, включение ЛЭП в работу энергетики планируют ориентировочно к 12:00»,— уточнили в пресс-службе компании.

В целом по региону, несмотря на непрекращающиеся уже несколько дней дожди, обстановка спокойная. По данным на девять часов утра сегодняшнего дня, сотрудники компании фиксируют лишь точечные технологические нарушения в работе распределительной сети и сразу же выезжают на устранение этих нарушений.

«В Свердловской и Челябинской областях в готовность для проведения аварийно-восстановительных работ приведены 565 бригад в составе более 2,8 тысячи сотрудников, 1204 единиц спецтехники, 97 резервных источников электроснабжения общей мощностью около 12 МВт. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой»,— добавили в компании.

Напомним, вечером 26 июля под Карабашом прорвало дамбу, в результате поселок Киолим оказался затоплен. Местных жителей эвакуировали. Сейчас вода ушла, обстановка спокойная. Последствия ЧП устраняют сотрудники МЧС.