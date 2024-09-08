Эльдар Гильмутдинов посетил Центр общественного наблюдения

Кандидат в губернаторы увидел, как организован контроль за выборами

Кандидат в губернаторы Челябинской области от КПРФ Эльдар Гильмутдинов посетил Центр общественного наблюдения, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Он заметил, что подобного формата мониторинга выборов раньше не было. Заинтересовался системой ДЭГ, уточняя, как проходит голосование и отображается статистика. Кандидату в губернаторы также рассказали об инициативе дополнить ДЭГ голосовым помощником.

«Все технологически обеспечено, видно, что на высоком уровне. Мне со стороны, как кандидату, все прозрачно, в моем понимании все доступно. Хотелось бы, и мы разговаривали с коллегами о том, что оснащенность онлайн камерами неполная. Было бы классно, здорово иметь возможность сразу в режиме реального времени понаблюдать за любым участком. В силу сложившихся обстоятельств, насколько мне известно, сейчас возможности нет такой», — рассказал кандидат.

Отметим, что в ЦОНе ведется трансляция с 312 камер видеонаблюдения. На остальных избирательных участках идет видеофиксация, поэтому процесс голосования тоже контролируется.

Эльдар Гильмутдинов уже проголосовал и сделал это в родной школе. Он призвал южноуральцев оставить след в истории, приняв участие в выборах губернатора.