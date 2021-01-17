Экзоскелет, «умный» обруч и борьба с коронавирусом: пять удивительных детских изобретений из Челябинской области

Рассказываем, как талантливые подростки пытаются изменить мир

17 января — День детских изобретений. Выбранная для этого праздника дата совпадает с днем рождения политика и изобретателя Бенджамина Франклина. Еще в возрасте 12 лет он придумал ласты, которые надевались на руки.

Часть привычных вещей также создана детьми и подростками. Например, фруктовый лед придумал 11-летний американец Фрэнк Эпперсон, а меховые наушники — 15-летний Честер Гринвуд. Одним из самых известных изобретений, созданных ребенком, является шрифт Брайля. Его автор Луи Брайль потерял зрение после травмы, полученной в раннем возрасте. К 15 годам он придумал способ, с помощью которого можно читать книги.

Юные южноуральцы также исследуют мир и ищут способы сделать его проще, удобнее. Расскажем подробнее о наработках талантливых школьников.

ЭКЗОСКЕЛЕТ: ПОДДЕРЖКА ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ТРАВМ И ИНСУЛЬТОВ





Воспитанники челябинского технопарка «Кванториум» Максим Котовский, Максим Полежаев и Александр Киминчижи смогли собрать экзоскелет, который упрощает жизнь людей, перенесших инсульт и тяжелые травмы.

Чтобы механизм соответствовал всем медицинским требованиям, подростки консультировались со специалистами. Медики посоветовали им взять за основу метод зеркальной терапии. Экзоскелет челябинских школьников получил крупный грант от Фонда содействия инновациям. И теперь на основе первой модели ребята создают более удобный вариант экзоскелета — он будет выполнен из облегченных материалов и оснащен русскоязычным интерфейсом.

«УМНЫЙ» ОБРУЧ: АНТИКАРАНТИННЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ФИГУРЫ





Еще одно изобретение воспитанников «Кванториума» — «умный» обруч. Идея его создания появилась после нескольких месяцев карантина. Сидя дома, многие люди начали меньше двигаться и набирать вес. Тогда ребятам и пришла в голову мысль создать прибор, частично заменяющий занятие с тренером.

«Умный» обруч считает количество ударов и оборотов, а также ведет подсчет потраченных калорий, что позволяет индивидуально корректировать продолжительность тренировки.

«За основу мы взяли простой обруч, купленный в интернет-магазине. Главным критерием было чтобы он был полый внутри, чтобы мы могли поместить туда электронную начинку», — рассказал один из авторов необычного гаджета Максим Пьянков.

Гаджетом заинтересовалась крупная международная компания по производству спортинвентаря Green Hill. Разработка челябинцев скоро появится на полках спортивных магазинов.

ПЛАТЬЕ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ: ВЕСЕЛО И ТЕПЛО





Воспитанница Дворца пионеров и школьников на Алом поле Мария Скударь готовится стать модельером. Этим летом девушка будет поступать в один из самых престижных вузов Москвы, где преподают мэтры моды Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. Будем надеяться, титулованных модельеров удивит ее платье на солнечных батареях.

Девушка создала платье, в которое встроены светодиоды, работающие от солнечных батарей. В будущем это поможет расширить функциональность одежды. Например, подогревать ее в холода или заряжать от одежды мобильные гаджеты. А еще — украшать себя необычной подсветкой.

ПРИБОР ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ







Социальная дистанция стала одним из главных правил современной жизни в условиях пандемии. Воспитанники «Кванториума» из Магнитогорска Александр Резанов, Владимир Доронин, Александр Сухих, Екатерина Колесникова и Иван Кудряшев придумали прибор, который следит за соблюдением личных границ.

Устройство позволяет измерять дистанцию между людьми, определяя критическое расстояние менее 1,5 метров. Кроме того, прибор может запоминать и идентифицировать человека, а также передавать сведения о носителе вируса.

ПОЛИКЛИНИКИ БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ





Во время эпидемии в поликлиниках области очереди к специалистам. Избежать скопления горожан поможет разработка команды воспитанников челябинского «Кванториума». Георгий Молодцов, Алексей Спиридонов, Тимофей Царьков и Владислав Коновалов создали прототип системы «Пунктуальный пациент», которая сможет предотвратить массовое скопление людей в поликлинике.

Благодаря этой системе пациент будет заранее оповещен о том, что наступает время приема, а также о том, что прием переносится, если предыдущий человек задержался в кабинете врача.

И это всего лишь малая часть тех изобретений, которые делают наши дети. Мы уверены: многие имена мы еще услышим в недалеком будущем.