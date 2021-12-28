Экстренные службы Челябинской области провели последнее совещание перед новогодним авралом

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС возглавил губернатор Алексей Текслер

В правительстве Челябинской области прошло последнее в 2021 году заседание комиссии по предупреждению ЧС. Губернатор Алексей Текслер раздал сотрудникам экстренных служб и других ведомств указания по подготовке к январским каникулам, сообщает пресс-служба главы региона. Спасателям, дорожникам и коммунальщикам отдыхать не придется.



Напомним, мерам безопасности во время новогодних праздников было посвящено и прошедшее на прошлой неделе аппаратное совещание губернатора с главами муниципалитетов. Ряд поручений, отданных Текслером сегодня, дублирует уже прозвучавшие 22 декабря. Так, противопожарная, поисково-спасательная службы, система-112 и другие подразделения региональной структуры по борьбе с чрезвычайными ситуациями с 31 декабря по 9 января переходят на усиленный вариант работы, в администрациях муниципалитетов и диспетчерских экстренных ведомств на каждый праздничный день назначаются ответственные дежурные. Не уходят на выходные дежурно-диспетчерские службы дорожного хозяйства, управляющих компаний ЖКХ, повышен уровень бдительности за соблюдением пожарной безопасности в социальных и медицинских учреждениях: в 2021 году в больницах области произошло 12 возгораний. Особое внимание — местам массового скопления людей и объектам, где проводятся новогодние елки.

«Необходимо, чтобы в преддверии новогодних праздников персонал был дополнительно проинструктирован и тщательно следил за безопасным поведением пожилых людей и воспитанников детских домов, а также за исправностью электропроводки и электрооборудования. Чтобы избежать беды, прошу, коллеги, при планировании ремонтов всех видов в приоритетном порядке планировать замену электропроводки, установку современных систем пожарной сигнализации», — потребовал Алексей Текслер.

Необходимо также довести до населения правила безопасного поведения в различных ситуациях. Проинформировать жителей области о работе горячих линий дежурных и экстренных оперативных служб, чтобы люди знали, куда обращаться.

Социальные работники, полицейские и спасатели получили задачу до начала праздников провести профилактические беседы с семьями из групп риска — для пущей профилактики пожаров и возможных правонарушений. Главы территорий должны также обеспечить проезд пожарной и специальной техники ко всем дачным поселкам и садовым товариществам, организовать площадки для запуска фейерверков и сообщить о них жителям. Минстрой области должен держать на контроле состояние системы электроснабжения.

«Отдельно прошу обратить внимание на занятость школьников во время новогодних каникул в плане досуга, а также на безопасность их организованных перевозок — только под контролем ГИБДД. Катки, лыжни, беговые дорожки, площадки для воркаута, детские площадки — все это должно поддерживаться в исправном состоянии, а после снегопадов — оперативно расчищаться. Это вопрос не только досуга, но и общественного здоровья. Обратить внимание на парки, скверы, на зону общественных пространств. Несмотря на праздники, территории должны чистить, они должны быть доступны для наших жителей», — распорядился Алексей Текслер.