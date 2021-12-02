Экстренные службы Челябинска получили новую технику

Спасателям вручили два авто, катер и снегоход

В Челябинске в четверг, 2 декабря, прошли тактико-специальные учения по отработке приемов оказания первой помощи при провале под лед. Также экстренным службам города вручили спецтехнику, сообщили в мэрии.

Учения проходили на Шершневском водохранилище, где по легенде в прорубь провалились люди. Бригады МЧС, городской службы спасения, поисково-спасательной службы и областного центра медицины катастроф должны были спасти пострадавших.

Первым к месту происшествия прибыл личный состав специализированной пожарно-спасательной части. Поисково-спасательная служба на водных объектах продемонстрировала спасение пострадавшего с использованием плавающей спасательной доски.

«Тонкий лед ежегодно становится причиной гибели людей. У нас есть не более 5-10 минут на реагирование по оказанию помощи человеку в воде. Поэтому такие учения проводятся регулярно в осенне-зимний сезон, в период становления льда, и в весенний период, когда начинается его разрушение и таяние. Наша задача — максимально быстро реагировать на те вызовы о ЧС, которые поступают, и грамотно и профессионально использовать то оборудование, которое мы имеем», — прокомментировал ход учений спасатель Дмитрий Микрюков.

Силы Центра Медицины Катастроф Челябинской области развернули мобильный штаб скорой помощи. Пострадавших укладывали на специальные маты, а потом отправляли в больницы города. На оказание помощи потребовалось около 40 минут.

«Сегодня подразделения экстренных служб продемонстрировали 100% готовность к работе по спасению пострадавших на водных объектах в зимний период. А в Челябинске довольно большая акватория, поэтому совсем недавно была создана отдельная поисково-спасательная служба на водных объектах», — рассказал заместитель главы города Челябинска Александр Астахов.

После проведенных мероприятий служба получила два спасательных автомобиля для работы на водных объектах с гидравлическим оборудованием, спасательный катер для летнего сезона и снегоход, который позволит добраться по уже устоявшемуся льду до терпящих бедствие людей.