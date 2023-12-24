Экстренное предупреждение объявили в Челябинской области из-за непогоды в ночь на 25 декабря

В регионе ожидается очень сильный ветер

В ночь на понедельник, 25 декабря, в Челябинской области разыграется непогода: синоптики предупредили южноуральцев о штормовом ветре, снеге и гололеде. В связи с этим в регионе объявили экстренное предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Ночью 25 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, местами умеренные осадки в виде снега и дождя, гололедные явления, налипание мокрого снега на провода. Рекомендуем учитывать погодные условия при планировании поездок на личных автомобилях и соблюдать безопасность!»— сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, днем 25 декабря в регион вернутся плюсовые температуры. Погода сохранится ветреной, но порывы будут более слабыми. Точный прогноз будет опубликован на нашем сайте в ближайшее время.