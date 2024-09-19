Экстренное предупреждение о ночных заморозках продлили в Челябинской области

Перепад температур за сутки может составить до 18 градусов

В ночь на пятницу, 20 сентября, в отдельных районах Челябинской области столбики термометров упадут до −3 градусов. В связи с этим в областном Гидрометеоцентре продлили экстренное предупреждение.

По данным синоптиков, заморозки ожидаются в воздухе и на поверхности почвы преимущественно в горных районах и низинах.

Днем 20 сентября в горах будет около +16 градусов, на остальной территории может потеплеть до +21 градуса. Южноуральцев просят учитывать перепады ночных и дневных температур и подбирать подходящую одежду во избежание простуды.