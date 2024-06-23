Экстренное предупреждение о непогоде в Челябинской области продлили

Ливни с грозами ожидаются и предстоящей ночью

По данным синоптиков, в отдельных районах Челябинской области в ночь на понедельник, 24 июня, пройдут ливни, местами с грозами и градом. В связи с этим в областном Гидрометеоцентре продлили штормовое предупреждение.

По предварительным данным, местами при грозах ветер усилится до 18 метров в секунду. Штормовым он не считается, однако порывы и такой силы могу нанести урон. Поэтому, оказавшись на улице в грозу, лучше отойти подальше от слабоукрепленных конструкций, рекламных щитов, старых деревьев и линий электропередач.

Водителям при сильном дожде лучше отказаться от поездок. Если же отправиться в путь необходимо, сотрудники Госавтоинспекции просят соблюдать ряд правил.