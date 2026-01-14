Экстремальный мороз до −40 ожидает южноуральцев ночью и утром 15 января

Длительное пребывание на улице лучше исключить

Как ранее прогнозировали синоптики, в ночь на четверг, 15 января, в Челябинской области ожидается пик морозов: местами температура рухнет до −40 градусов, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

40-градусный мороз ожидается преимущественно в пониженных частях рельефа. На остальной территории синоптики обещают минус 28—33 градуса. На крайнем западе чуть выше — минус 21—26. Днем столбики термометров поднимутся до минус 19—24, в горах — от −11 до −16 градусов. Преимущественно солнечно. Ветер слабый.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −35 градусов, днем — около −24. Также без осадков и сильного ветра.

В Челябинском ЦГМС объявили экстренное предупреждение о сильных морозах. В министерстве общественной безопасности региона южноуральцам рекомендовали исключить длительное пребывание на морозе и чаще заходить в теплые помещения.