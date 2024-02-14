Экстремальные морозы и солнце обещают жителям Челябинской области 15 февраля

Будет ветрено

В четверг, 15 февраля, в Челябинской области будет солнечная, но морозная погода: ночью температура воздуха опустится до экстремальных −40 градусов, днем будет около −25 градусов. Также синоптики обещают порывистый ветер. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −30 градусов, днем температура поднимется до −22...−24 градусов. Преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северного направления от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.

В Магнитогорске ночная температура также приблизится к −30 градусам, а дневная сохранится на уровне −20...−23 градусов. Ясно. Ветер северный до пяти метров в секунду.

До −22 градусов в четверг днем будет в Миассе. Также солнечно и с северным ветром.

25-градусный мороз и солнце синоптики обещают в Златоусте. Ветер преимущественно северо-западный до трех метров в секунду.

До −25 градусов похолодает и в Карталинском районе. Без осадков. Ветер ожидается более сильный — до семи метров в секунду.

В целом в Челябинской области в ночные часы будет от −30 до −35 градусов. На крайнем юге градусник покажет −26 градусов, а в низинах и горах — до −40 градусов. Днем прогнозируют −20...−25 градусов. Преимущественно ясно. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.