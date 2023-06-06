Экстремальная жара, ливни и штормовой ветер сохранятся в Челябинской области

В регионе продлено штормовое предупреждение

Сегодня, 6 июня, в Челябинской области ожидаются ливни с грозами и градом. В отдельных районах возможен штормовой ветер. Местами в регионе вновь будет около +36 градусов. В отдельных районах температура воздуха будет ниже, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Утром в Челябинске столбики термометров приблизятся к отметке +17°C, днем температура установится в пределах от +28 до +30°C. Переменная облачность, небольшой дождь. Возможна гроза. Ветер восточного направления 4—9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы будет около +18°C, в горах и низинах температура будет ниже. Дневной прогрев составит до 26—31 градуса со знаком плюс, в восточной половине вновь ожидается повышение до +36°C. Ветер северо-восточный, восточный от 4 до 9 метров в секунду, в отдельных районах порывы могут достигать 14 метров в секунду, при грозах — шквалистое усиление до 25 метров в секунду. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, в отдельных районах пройдут ливни. Также возможны грозы и град, местами крупный.

В связи с непогодой в регионе продлено штормовое предупреждение.