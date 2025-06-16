Экстремальная жара до +36°С и грозы ожидаются в Челябинской области 16 июня

День будет ветреным

Сегодня, 16 июня, день в Челябинской области выдастся жарким, местами даже очень. В отдельных районах пройдут дожди с грозами, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске воздух прогреется до +29—31°С. Переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер южной четверти, до 8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Температура в Магнитогорске поднимется до +24°С. Облачная погода с прояснениями сменится пасмурной ближе к вечеру. Ночью ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западного направления, 7 метров в секунду.

Градусники в Миассе покажут около +26°С. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер западный, 6 метров в секунду.

Дневной прогрев в Златоусте и Карабаше составит около +23°С. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер западного направления, 5 метров в секунду.

Столбики термометров в Бредах зафиксируются на +29°С. Пасмурно. Ночью слабый дождь. Ветер юго-западный, 7 метров в секунду.

Жителям Бакала синоптики прогнозируют +20°С. Облачно. Ветер юго-западного направления, 6 метров в секунду.

В Аше установится пасмурная погода с кратковременным дождем и +22°С. Ветер юго-западный, около 6 метров в секунду.

Температура в Троицке достигнет +30°С. Облачно с прояснениями. Ночью может прогреметь гроза. Слабый дождь. Ветер юго-западного направления, 9 метров в секунду.

В целом в регионе будет от +28 до +36°С, в горах — до +23°С. Переменная облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Грозы не исключаются. Ветер юго-восточный с переходом на западный, от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 17 метров в секунду.