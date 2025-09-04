Экспонаты из саткинского сада камней уедут в Магнитогорск

Это была временная экспозиция на месте бывшего кинотеатра

Из саткинского сада камней увезут часть экспонатов, они переезжают в магнитогорский парк «Притяжение». Об этом сообщает «Саткинский рабочий».

Сад камней на Пролетарской улице установили еще в 2023 году на месте снесенного кинотеатра. Среди них были экспонаты разного размера и происхождения, в том числе магнезиты, доломиты, кварциты, яшма и гранит. Напомним, тогда у Сатки появился свой «Сказ об Урале» — губернатор Алексей Текслер во время рабочей поездки дал такое название 24‑тонному диабазу, потому что вид камня напомнил ему одноименный памятник возле железнодорожного вокзала в Челябинске.

Несколько камней из саткинского сада «живут» и на набережной в Челябинске. Часть экспонатов уехала в «Притяжение».

По данным «Саткинского рабочего», на месте экспозиции появится новое здание детской школы искусств.