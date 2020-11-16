Эксперты рассказали, сколько семей в Челябинской области могут приобрести недорогой автомобиль

При расчёте учитывались расходы на содержание автомобиля, а также ежемесячный платёж по кредиту.

В связи с пандемией коронавируса россияне стали чаще ездить на личном автомобиле или такси. И, несмотря на кризис, вызванный новой инфекцией, российский рынок авто чувствует себя очень даже неплохо. Но сколько семей может позволить себе приобрести автомобиль и нести все необходимые расходы? Эксперты издания «РИА Новости» составили соответствующий рейтинг и рассказали, в каких регионах такая покупка по карману каждой второй семье, а в каких — почти недоступна.

Челябинская область оказалась в рейтинге на 32 месте. Здесь купить новый автомобиль в кредит стоимостью 550 тысяч рублей и содержать его могут 25,8% семей. Приобрести авто в среднем за 1,4 миллиона рублей могут всего 8,1% семей. А вот автомобиль премиум-класса стоимостью около 5,5 миллиона рублей могут позволить себе только 0,8% южноуральских семей.

Соседняя Свердловская область расположилась на 25 месте. Там новый недорогой автомобиль могут позволить себе 28,3% семей, авто средней стоимости — 9,7%, а машину премиум-класса — 1,2% семей.

Отметим, в пятёрке лидеров оказались преимущественно северные регионы: Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Магаданская область, Москва и Ханты-Мансийский автономный округ — ЮГРА. Там недорогой автомобиль могут позволить себе от 66,7% до 53,8% семей, автомобиль средней стоимости — от 45,6% до 30,6%, а авто премиум-класса — от 11,2% до 5,3% семей.

Аутсайдерами рейтинга стали Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Дагестан, Чеченская Республика и Республика Ингушетия. Там позволить себе авто в среднем за 550 тысяч рублей и оплачивать расходы могут от 10,0% до 4,8% семей, автомобиль средней стоимости могут купить в кредит от 3,6% до 1,9%, а машину премиум-класса — от 0,4% до 0,2% семей.

«В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность осуществлять ежемесячный платеж при приобретении нового автомобиля в кредит на три года, тратить деньги на надлежащее полное содержание автомобиля, то есть приобретение КАСКО, ОСАГО, бензина, оплату текущего обслуживания, ТО, покупку и сезонную смена резины, налоги, платные парковки и ряд других и осуществлять повседневные расходы»,— сообщили эксперты.

Таким образом результаты рейтинга показали, что доступность автомобилей для семей, проживающих в разных регионах, пока остаётся не очень высокой, но явно демонстрирует тенденцию к росту.